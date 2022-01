Rovello Porro, volontari in quarantena per il covid: rallenta l’attività alla piazzola rifiuti

Rovello Porro, volontari in quarantena per il covid: rallenta l’attività alla piazzola...

ROVELLO PORRO – Il covid rallenta anche l’attività della piattaforma ecologica di via Ariosto a Rovello Porro: quasi metà dei volontari dell’Ave, l’Associazione verde età di Rovello Porro, sono in quarantena per il coronavirus, 5 su 12, e così sia in questa che nella prossima settimana si è stati costretti a ridurre gli orari di apertura. L’auspicio, dicono dall’Ave, “è di poter tornare alla normalità il prima possibile”.

Martedi 1 e mercoledì 2 pomeriggio la piazzola ecologica resterà chiusa, “poi si tornerà, speriamo, alla normalità. Ci scusiamo per il disagio momentaneo” dicono dall’Ave.

(foto archivio: volontari Ave)

