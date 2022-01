x x

CESANO MADERNO – Anche a seguito delle segnalazioni da parte dei cittadini, in orario serale sono continuati i controlli della polizia locale nelle zone sensibili della città, come alla stazione della linea ferroviaria Saronno-Seregno di Trenord.

Un cittadino straniero è stato fermato e denunciato a piede libero in stazione in quanto privo di documenti. Un’altra persona di nazionalità algerina è stata denunciata a piede libero avendo esibito un green pass intestato ad altri. La stessa persona ha tentato la fuga a piedi, ma è stata prontamente rincorsa e fermata dal personale della vigilanza urbana, coordinata dalla comandante Francesca Telloli.

La sicurezza è una priorità e si sta lavorando sulle zone più sensibili come la stazione, rispodendo alle segnalazioni in un’ottica di ascolto e interazione con i cittadini: “Con riferimento a questi controlli – ha detto la comandante Telloli – mi sento di esprimere ringraziamenti e orgoglio agli agenti che mi pregio di dirigere per l’impegno, la dedizione e i risultati raggiunti”.

(foto archivio)

30012022