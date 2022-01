x x

UBOLDO / ORIGGIO – Camminando, camminando alla fine sono stati fatti scappare anche gli spacciatori di droga: il riferinento va ai boschi fra Uboldo e Origgio dove talvolta si posizionano i pusher in attesa dei loro clienti. Ma ultimamente la situazione è migliorata: il problema non appare del tutto risolto ma di spacciatori se ne vedono sicuramente di meno. Oltre che dei controlli di carabinieri e polizia locale, il “merito” è anche dei cittadini che nei boschi vanno a fare jogging o passeggiare, e la cui presenza ha un effetto “deterrente”, e dei voolontari della protezione civile che ci vanno spesso per rimuovere le improvvisate discariche di rifiuti che periodicamente sorgono a margine dei sentieri.

Un impegno comune che ha consentito di migliorare la situazione, spingendo diversi spacciatori a “cambiare aria”.

(foto: controlli della polizia locale nei boschi della zona. La presenza degli spacciatori ultimamente è apparsa in diminuzione)

30012022