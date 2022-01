x x

SARONNO – Una notte di chiusura per lo svincolo autostradale di Saronno dalle 21 di martedì 1 alle 5 di mercoledì 2 febbraio.

Per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, lo svincolo di Saronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Lainate e Chiasso, e in uscita per chi proviene da Chiasso.

Gli automobilisti potranno utilizzare, come alternativa durante la notte di lavori, lo svincolo di Turate o di Origgio Uboldo.

