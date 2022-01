x x

SARONNO – In merito alla richiesta di Obiettivo Saronno di convocare la commissione Sport e Opere Pubbliche per fare chiarezza sull’utilizzo dei 5 milioni di euro del Pnrr l’ex assessore Novella Ciceroni precisa alcuni punti.

Ai bando ministeriale di 5 milioni di euro per gli impianti sportivi e le sedi culturali abbiamo partecipato presentando uno studio di fattibilità e non un progetto, come richiesto per tutti i bandi del Pnrr per velocizzare i tempi e come si evince dalla delibera di giunta comunale n 71 del 27 maggio 2021 comprensiva di allegati e disponibile su albo pretorio.

Lo studio di fattibilità prevede un elenco di 8 impianti sportivi e un elenco di sedi culturali (fra cui anche Palazzo Visconti) sui quali si potrebbe intervenire con quei 5 milioni di euro.

I 5 milioni di euro sono stati assegnati al comune di Saronno con decreto ministeriale il 30 dicembre 2021: 700.000 euro sono per il 2021, 700.000 euro per il 2022, 1400.000 circa per il 2023 e così via fino al 2026.

E’ previsto che il ministero per fine gennaio 2022 chieda conto al Comune di Saronno su come spendere i 5 milioni di euro: su quali impianti sportivi spendere i 2,8 milioni, su quali sedi culturali spendere i 1,2 milioni (1 milione sono stati previsti per spese e progettazione all’atto della partecipazione al bando). Da qui la richiesta di una commissione congiunta Lavori Pubblici e Sport per definire insieme le necessità e le priorità delle associazioni sportive, dei cittadini e della città tutta.

Successivamente alla definizione delle priorità, partirà la fase di progettazione.

La partecipazione nella definizione dei progetti su cui lavorare nei prossimi anni e’ stata negata dalla Amministrazione cosiddetta trasparente, perciò, a questo punto, non possiamo far altro che chiedere quali siano i loro progetti (nel senso di “programmi”) su come spendere i 5 milioni di euro e prenderne atto.