CISLAGO – Si è svolta in forma privata la celebrazione di San Sebastiano martire, il santo patrono della polizia locale, con una cerimonia nel corso della quale il sindaco Stefano Calegari ha voluto ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale, tutti gli agenti della polizia locale di Cislago per il loro operato, per la loro costante presenza sul territorio e per la loro dedizione.

È stata anche l’occasione per consegnare alcuni encomi e per dimostrare immensa gratitudine a tutti i volontari della protezione civile di Cislago, per la grande professionalità, per l’impegno e la preziosa disponibilità.

E’ arrivata anche un targa con un encomio per il comandante Marco Cantoni: “Per aver dato prova di ottime capacità organizzative e di innovazione, oltre che di notevole senso di responsabilità civica, determinazione e attaccamento al dovere. Per aver contribuito a dare lustro e prestigio al corpo di Polizia Locale del Comune di Cislago, anche con particolare riferimento alla capacità progettuale e alle competenze che ha saputo mettere a disposizione degli Uffici Comunali, di altre Amministrazioni locali e delle Forze dell’Ordine, consentendo così di rafforzare la sicurezza del cittadini nel territorio, nonché la considerevole attività di Polizia Giudiziaria, svolta con efficacia sotto la sua guida. Il più sentito ringraziamento”.

Encomi anche per l’agente Antonio Capasso e al coordinatore della protezione civile Carlo Donzelli e a tutti i volontari.

