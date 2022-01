x x

SARONNO – “I dati dei nuovi contagi sono buoni, a 360 gradi. Oggi i saronnesi positivi sono 844, erano 1111 lo scorso lunedì, e quindi il conto è di -267 positivi”. Lo ha detto il sindaco Augusto Airoldi parlando nella tarda mattinata odierna ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria.

Come ha ricordato Airoldi, “sale il numero dei cittadini guariti, sono adeso 7047 da inizio pandemia, erano 6351 la scorsa settimana, sono +696 in più nel giro di sette giorni. Purtroppo in città si è però registrato un nuovo decesso, sono ora 215 i deceduti; eravamo fermi da parecchie settimane. Ai cari il cordoglio del sindaco e di tutti i saronnesi”.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi di Saronno)

