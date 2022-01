Covid a Turate, casi in lieve discesa. Tanti i giovani

TURATE – Il sindaco di Turate, Alberto Oleari, ha fatto il punto della situazione dell’emergenza coronavirus in paese.

Buongiorno a tutta la cittadinanza. A Turate, abbiamo 240 casi di persone positive al covid-19, 64 in meno rispetto a settimana scorsa. I nuovi positivi della settimana sono stati 138, 7 in più rispetto a settimana scorsa. Quindi, nonostante ci sia un calo in termini di numero assoluto, il numero dei nuovi contagi rimane elevato.

Teniamo l’attenzione alta ancora qualche settimana. Non è ancora tempo di abbassare la guardia. Dato statistico: dall’inizio della pandemia ad oggi, a Turate, abbiamo avuto 2.000 casi dichiarati di persone contagiate dal virus.

Questa la suddivisione degli attualmente positivi (240) per fasce di età.

Da 0 a 10 anni: 62 casi.

Da 11 a 20: 23 casi.

Da 21 a 30: 26 casi.

Da 31 a 40: 30 casi.

Da 41 a 50: 38 casi.

Da 51 a 60: 28 casi.

Da 61 a 70: 22 casi.

Da 71 a 80: 10 casi.

Da 81 a 90: 0 casi.

Oltre 91 anni: 1 caso.

Come al solito, ognuno tiri le proprie conclusioni.

Il sindaco Alberto Oleari

