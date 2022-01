x x

SARONNO / TRADATE / LIMBIATE – Pur a fronte del trend al ribasso che si registra da qualche giorno, e dei fisiologico calo del lunedì (perchè i dati riflettono i tamponi processati la domenica, che sono sempre molto meno che negli altri giorni della settimana), le rilevazioni odierne dei nuovi contagi da coronavirus inducono a non abbassare la guardia. A Saronno +35 casi, a Tradate +17, a Cislago +17 ed a Venegono Superiore +16. Nelle Groane a Limbiate +11.

Ecco i numeri dei positivi registrati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Saronno 8.504 (8.469)

Tradate 4.142 (4.125)

Caronno Pertusella 4.522 (4.516)

Cislago 2.680 (2.663)

Venegono Superiore 1.883 (1.867)

Lonate Ceppino 1.241 ( 1.238)

Varese 17.223 ( 17.175)

Busto Arsizio 18.091 ( 18.033)

Gallarate 11.323 (11.279)

Nel Comasco:

Lomazzo 2.328 (2.321)

Bregnano 1.583 (1.575)

Nelle Groane e Brianza:

Limbiate 8.625 (8.614)

Cesano Maderno 9.530 (9.514)

Lazzate 1.893

Monza 26.942 (26.892)

Desio 9.762 (9.748).

L’abituale calo dei tamponi processati la domenica si riflette come sempre sui dati del lunedì relativi ai nuovi contagi da coronavirus scoperti in ambito regionale. Nelle province di Varese, Como e Monza Brianza sono in totale +1.430.

n Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3). A fronte di 60.309 tamponi effettuati, sono 5.417 i nuovi positivi (8.9 per cento dei tamponi processati in laboratorio). Numeri in forte calo ma legati anche al fatto che, come sempre di lunedì, i numeri riflettono i tamponi processati nella giornata domenicale, in forte calo rispetto agli altri giorni della settimana. Oggi in Italia 57.715 casi e 349 decessi, tassi di positività al 12.1 per cento; in aumento i ricoveri ordinari ed in calo quelli in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

