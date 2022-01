x x

SARONNO – Confermando la grande attenzione per il mondo scolastico, vera risorsa cittadina, la notizia più letta ieri su ilSaronno è stata quella relativa all’arrivo di un nuovo indirizzo scolastico in città

Investimento pedone in centro a Saronno si torna a parlare di sicurezza stradale.

Tornano a “vivere” i boschi tra Origgio e Uboldo e lo spaccio sparisce.

Pizzaiolo 60enne al lavoro senza greenpass, multato.

Auto in fiamme nella notte, pompieri al lavoro.

Elio spopola con un doppio sold out al Pasta, quando lo spettacolo è più forte del Covid.

Fondi del Pnrr Picozzi, presidente della commissione Opere Pubbliche, spiega la non convocazione.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn