LOMAZZO / BREGNANO – I carabinieri della stazione Lomazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, 3 comaschi di 21 anni, 23 anni e 20 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto è accaduto a Bregnano, all’esito di mirata attività info-investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in area urbana, procedevano a immediato controllo del terzetto. I giovani eranoi appena entrati in un garage: è lì dove avevano nascosto la droga e dove i tutori dell’ordine hanno trovato circa 10 chilogrammi di marijuana suddivisi in 10 confezioni e circa 5 chilogrammi di hashish suddivisi in 35 panetti, occultati all’interno di un borsone, riposto dietro ad alcuni sacchi della spazzatura.

Le operazioni, dunque, si concludevano con il sequestro della droga e l’arresto dei tre comaschi che sono stati trasferiti nel carcere di Como in attesa di giudizio di convalida.

(foto: la droga sequestrata dai carabinieri di Lomazzo a Bregnano)

31012022