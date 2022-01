x x

SARONNO – Ieri è tornato il calcio locale, con i campionati di serie D ed Eccellenza, la disputa di molti recuperi di Promozione e l’amichevole del Fbc Saronno a Tradate.

In serie D proficua trasferta della Caronnese in Liguria; i rossoblù ieri pomeriggio hanno fermato sul pari una delle grandi del torneo, la Sanremese.

In Eccellenza l’Ardor Lazzate ha vinto in trasferta sul Base 96 di Seveso.

Per la Varesina di Venegono Superiore successo interno a tempo quasi scaduto contro la Vogherese.

I recuperi di Promozione – In una sfida per le zone alte della classifica di Promozione, netto successo casalungo per l’Aurora Cmc Uboldese, guidata dal cannoniere Maugeri, contro il Meda.

Importante successo in chiave salvezza per l’Universal Solaro in trasferta a Gallarate.

In amichevole missione compiuta per il Fbc Saronno (Promozione) che ha superato in trasferta il Tradate (Prima categoria): decisive le reti in apertura, dei bomber Iacovelli e Milazzo.

(foto: un momento di Tradate-Fbc Saronno)

