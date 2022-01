x x

SARONNO – Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di identificare l’autore, o magari gli autori, del furto messo a segno ai danni del centro estetico e benessere di piazza Unità d’Italia.

I malviventi sono entrati in azione nel cuore della notte, tra giovedì e venerdì, quando armati di un tombino hanno sfondato la vetrata. Sono riusciti ad entrare nell’attività e si sono impossessati della cassa. In realtà nel registratore non c’era l’incasso quindi dal punto di vista del bottino il colpo è decisamente fallito.

Restano i danni per l’attività commerciale che dovrà sostenere i costi di un nuovo registratore e della vetrata danneggiata.

