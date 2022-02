x x

CISLAGO – “A causa della caduta di diversi cipressi lungo via Vismara, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno incaricare un agrotecnico al fine di definire la condizione statico-conservativa dell’intero filare arboreo. Gli esiti di tale indagine obbligano l’Amministrazione ad intervenire anche abbattendo numerosi esemplari di piante che, a seguito del probabile rischio di caduta, potrebbero arrecare danno a persone, mezzi e strutture”. Lo fa sapere, con una nota, l’ente locale cislaghese.

La relazione fitostatica e fitopatologica ha individuato i “cipressi” a rischio di caduta e, purtroppo, da abbattere (in rosso nell’immagine). Per questo motivo, il sindaco Stefano Calegari ha emesso apposita ordinanza a tutela dell’incolumità pubblica; l’abbattimento delle piante è previsto a partire da giovedì 3 febbraio. L’Amministrazione ha deciso di intervenire prevedendo la sostituzione, in due tempi distinti, di tutte le piante, con ripiantumazione in pari numero di una nuova essenza: Carpini piramidali ad alberello.

(foto: le alberature interessate in via Vismara a Cislago)

