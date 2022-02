x x

SARONNO – Ieri tre incidenti stradali nel Saronnese. Alle 16.15 di ieri in via Volonterio a Saronno tamponamento fra due automobili: un uomo di 40 anni è stato trasportato all’ospedale cittadino da una ambulanza del Sos Uboldo per essere medicato di non gravi contusioni. Sul posto, all’inizio del sovrappasso, per i rilievi dell’incidente, anche una pattuglia della polizia locale.

A Caronno Pertusella alle 16 auto contro moto in via Trieste: il sinistro si è verificato nel tratto più centrale della lunga arteria, il motociclista – un uomo di 59 anni – stato soccorso e medicato direttamente sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa di Saronno, non è stato necessario il trasporto in ospedale. E’ intervenuta, per i rilievi, anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese.

A Limbiate sempre ieri, alle 16.20, in via Monte Bianco una automobile è uscita di strada: sul posto la polizia locale ed una ambulanza della Croce d’argento; il conducente del mezzo, un pensionato di 79 anni, è stato medicato sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

01022022