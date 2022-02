x x

SARONNO – Due le notizie di cronaca che ieri hanno catalizzato l’attenzione dei saronnesi: la spaccata in centro e i due minorenni finiti nei guai per un motorino.

Il forte vento ha divelto la recinzione dell’ex Cantoni, fortunatamente senza conseguenze per passanti e automobilisti.

Covid, calano i contagi ma si registra un decesso. Da oggi in Municipio solo con il green pass.

Intensa giornata politica: prima l’amarcord di De Marco poi il botta e risposta sulla sicurezza di Lega e Silighini.

Stasera chiuso lo svincolo di Saronno dell’autostrada a9 Milano-Como.

