x x

SARONNO – “In occasione del Capodanno Cinese che si festeggia nella giornata di oggi, abbiamo deciso di aprire le porte della sala orientale, mostrando dei pezzi della collezione anche online”: a parlare i responsabili del Museo della ceramica “Gianetti” di via Carcano, che lanciano questa iniziativa sulla loro pagina Facebook.

“Dopo la “Coppia di falchi”, del 1745-1770, presentiamo uno dei due piatti da portata databili tra il 1662 e il 1722, risalenti anch’essi alla dinastia Qing. La decorazione – ricordano dal museo saronnese – è composta da rappresentazioni di fauna e flora che rimandano ad un augurio per la bella stagione, in particolare il periodo estivo. Tra gli elementi si possono trovare fiori come peonie dalle grandi corolle, garofani e crisantemi. Uccelli si poggiano su alberi di pruno e pesco, mentre una cicala e una cavalletta simboleggiano esplicitamente la calda stagione”.

Il Museo “Giuseppe Gianetti”, inaugurato nel 1994, e la sua collezione di pregiate ceramiche settecentesche e contemporanee, si trova all’interno di una villa del 1936 che è stata l’abitazione delle sorelle di Nina Biffi, la moglie di Giuseppe Gianetti, Virginia e Carla. Della villa d’epoca si conservano inalterati i pavimenti, i parquet, i marmi, le scalinate, i serramenti, gli arredi, i quadri, gli specchi, i lampadari di Murano, i bagni con la relativa rubinetteria e perfino gli interruttori della luce. Degna di nota è la ringhiera della scalinata che conduce al secondo piano del Museo che è stata realizzata a partire da un disegno di Carla Biffi. Fruibile è anche il giardino che circonda il Museo con il suo piccolo roseto e le installazioni d’arte contemporanea.

01022022