SARONNO – Ieri sera alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo nella centralissima piazza Libertà di Saronno si è svolta la messa degli oratori del decanato. E sono stati proprio i giovani degli oratori i protagonisti, come chierichetti e per fornire un accompagnamento corale e musicale alla messa, alla quale hanno preso parte molti sacerdoti della zona ed in particolare proprio quelli che più da vicino seguono le giovani leve.

Per tutti i partecipanti, non è stato soltanto un momento di preghiera e religiosità ma anche una occasione per stare insieme.

(foto: intensa serata alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo a Saronno per i giovani degli oratori)

01022022