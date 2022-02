x x

TURATE – Grave incendio ha mobilitato oggi la comunità di Turate. In via Varesina intorno all’una le fiamme sono partita da un appartamento al primo piano di una palazzina. Immediata, alla vista del fumo e delle fiamme, la chiamata al numero uno delle emergenze che ha fatto convergere sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Per prima cosa i pompieri hanno evacuato l’intero palazzo. I pompieri hanno portato fuori dalla palazzina una mamma con la sua bimba. Erano rimasti chiusi dentro un appartamento vicino a quello interessato dalle fiamme. A bloccarli era l’intenso fumo. Salvato anche un cagnolino.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze ma fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. Inviata sul posto, a scopo precauzionale anche l’automedica. Sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Como a fornire supporto ai pompieri saronnesi.

