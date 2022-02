x x

SOLARO – E’ stata determinate la rapidità d’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno per bloccare sul nascere l’incendio che si è verificato ieri pomeriggio nella zona di corso Berlinguer tra Cascina Emanuela e il confine con Cesate.

Intorno alle 17 la chiamata di alcuni automolisti al numero unico delle emergenze per segnalare delle fiamme nei campi alle porte di Solaro. Come detto i vigili del fuoco del distaccamento di via Stra Madonna sono arrivati sul posto e la squadra di turno ha domato le fiamme prima che potessero “correre” tra le sterpaglie secche. Un intervento ancora più essenziale alla luce del forte vento che soffiava ieri pomeriggio.

Non si registrano danni al di là dellòe sterpaglie bruciate. Al momento non sono ancora state determinate le cause dell’incendio.

