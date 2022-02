Turate, messo in sicurezza l’appartamento bruciato. Un ustionato

TURATE – Si è concluso l’intervento di messa in sicurezza, da parte dei vigili del fuoco, nell’appartamento di via Varesina a Turate dove i pompieri del distaccamento di Saronno sono intervenuti oggi alle 13 per l’incendio scoppiato in un appartamento al primo piano di una palazzina residenziale.

Nell’immediatezza tutto il palazzo è stato evacuato, ed i pompieri hanno salvato mamma, figlia ed un cagnolino che erano nell’alloggio invaso da fiamme e fumo, e rimasti incolumi. Mentre un’altra persona che si trovava nell’appartamento ha riportato alcune ustioni ed è stato medicato in ospedale. Ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Cantù per chiarire le cause dell’accaduto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: l’appartamento bruciato e dove sono intervenuti i vigili del fuoco, a Turate)

01022022