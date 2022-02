x x

ROVELLO PORRO – A dare l’allarme, informando le autorità comunali, sono stati nella tarda mattinata odierna i volontari dell’associazione Ave: per il forte vento si sono staccati calcinacci dalla cabina elettrica situata nei pressi del complesso oratoriano di via Dante, e sono precipitati al suolo, sul marciapiede. Per fortuna in quel momento non passava nessuno.

La polizia locale è subito intervenuta sul posto per un sopralluogo e per l’avvio degli interventi di messa in sicurezza.

A causa del maltempo, ed in particolare del forte vento che ha caratterizzato la mattinata odierna, si sono registrati molti problemi nella zona, con numerose richieste di intervento per i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Accorsi, tra l’altro, per una pianta caduta su una autovettura parcheggiata in via Novara a Saronno, ed al saronnese liceo scientifico “Grassi” dove il vento ha strappato parte della copertura della scala anti-incendio. Alla periferia di Solaro in mattinata si è registrato un incendio di sterpaglie.

(foto: alcune immagini realizzate dai volontari dell’Ave per mettere in guardia, dopo la caduta di calcinacci dalla cabina elettrica)

01022022