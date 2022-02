x x

SOLARO – Movimentato episodio ieri mattina alle porte del centro di Solaro ha visto l’intervento di due ambulanze e di una pattuglia dei carabinieri di Rho. Sono stati proprio i militari a ricostruire l’accaduto.

In sostanza, intorno alle 8,30, è iniziata una discussione all’interno di un cantiere. Protagonisti un 34enne ed un 37enne. I toni sono stati subito molto alti e ben presto dalle parole si è passati alle mani. La lite è stata decisamente violenta tanto che è stato necessario chiamare il pronto intervento sanitario. I due contendenti sono stati portati rispettivamente all’ospedale di Garbagnate Milanese e a quello di Saronno per le cure del caso. Erano decisamente malconci ma non in gravi condizioni.

Ora a chiarire l’accaduto ed eventuali responsabilità, eventualmente anche sul fronte penale, saranno i carabinieri.

