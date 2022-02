x x

BOLLATE / CARONNO PERTUSELLA – Apre venerdì 11 febbraio alle ore 21 il cartellone di prosa proposto dal teatro comunale La Bolla di Bollate e lofa con uno spettacolo della compagna teatrale che fa base a Caronno Pertusella: si inizia infatti con gli Eccentrici Dadarò e lo spettacolo “Revolutionary Road” di Renato Gabrielli, tratto dall’omonimo capolavoro di Richard Yates del 1961. Largo ai più piccoli invece domenica 13 febbraio alle ore 16, quando andrà in scena “Esercizi di fantastica” della compagnia Sosta Palmizi, uno spettacolo di teatrodanza per bambini dai 6 ai 9 anni, ispirato a “Fantastica” di Gianni Rodari.

Revolutionary road | Venerdì 11 febbraio alle 21.

produzione Eccentrici Dadarò

di Renato Gabrielli

con Rossella Rapisarda, Stefano Annoni, Daniele Gaggianesi

regia e disegno luci Fabrizio Visconti scene Marco Muzzolon

costumi Mirella Salvischiani

musiche originali Marco Pagani

aiuto regia Camilla Violante Scheller

un progetto La Gare

con il sostegno di Regione Lombardia – Progetto Next 2019

Lei e Lui. Belli, intelligenti, piuttosto colti, innamorati. Una casa “carina” e accogliente.

Un lavoro noioso ma sicuro per Lui. Blandi impegni domestici per Lei, che ha tempo per coltivare come hobby la sua antica passione d’attrice. Ma Lei e Lui vogliono, o almeno sognano, altro. Si ritengono entrambi superiori all’ambiente mediocre e piccolo borghese che li circonda e imprigiona; e questo senso di superiorità, chissà quanto fondato, li tiene uniti e segretamente complici.

Finché…

“Revolutionary road” esplora, alternando i punti di vista di Lei, Lui e Noi, gli umanissimi slanci, meschinità, successi illusori e prevedibili disfatte di personaggi che ambiscono a essere felici, ma rimangono invischiati nelle menzogne che raccontano a se stessi e agli altri pur di tirare avanti.

Lo spettacolo nasce dall’omonimo romanzo americano Revolutionary Road di Richard Yates, edito nel 1961 e capace di segnare la letteratura contemporanea al punto da far dire a Tennessee Williams: “Se nella letteratura americana moderna ci vuole qualcos’altro per fare un capolavoro, non saprei dire cosa”.

Oltre allo stile letterario, la potenza del testo è segnata dalla sua capacità di leggere in maniera profetica il nascere e lo svilupparsi della Società Globalizzata, il prepararsi del conflitto tra Individuo Sociale e Individuo Reale.

La tematica del romanzo è quanto di più urgente si possa vivere nella nostra società odierna, raccontata con parole di 60 anni fa. Una denuncia lucidissima ed empatica allo stesso tempo, attraversata tramite una storia di coppia che cerca di non affondare nell’avanzare di un mondo che ci vuole tutti uguali, vestiti e pettinati come si conviene, in casette di legno bianco con vialetto e automobile quietamente parcheggiata davanti a casa.

Un testo crudele quanto basta per sollecitare una reazione semplicemente lasciando parlare gli effetti delle cose, un monito per indurre un’azione di responsabilità individuale.

La traduzione di Adriana dell’Orto è concessa su licenza di minimum fax.

c) minimum fax, 2003, 2009, 2017

Tratto dal romanzo:

REVOLUTIONARY ROAD

Copyright © Richard Yates, 1961, 1989

All rights reserved

Esercizi di fantastica | Domenica 13 febbraio alle 16 | per bambini dai 6 ai 9 anni

produzione Associazione Sosta Palmizi

da un’idea di Giorgio Rossi

una creazione di Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti, Giorgio Rossi

interpreti Elisa Canessa, Federico Dimitri e Francesco Manenti

scenografie Francesco Givone, Francesco Manenti, Francesca Lombardo

costumi Beatrice Giannini, Francesca Lombardi

illustrazioni Francesco Manenti

disegno luci Elena Tedde

esecuzione tecnica Massimiliano Ferrari

Una casa grigia. Tre personaggi grigi. Annoiati, scialbi e obnubilati dal mezzo tecnologico, si muovono come prigionieri di un meccanismo prestabilito, il loro sguardo è sempre rivolto agli schermi. Ma ecco arrivare un elemento inaspettato! Una farfalla sposterà il loro sguardo altrove e la casa diventerà teatro di nuove avventure e di trasformazioni. Un crescendo di emozioni e peripezie in cui i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia, in un continuo gioco a liberare i corpi e le menti.

Esercizi di fantastica racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. Gli autori sono stati ispirati dall’idea di “Fantastica” dello scrittore Gianni Rodari, di cui nel 2020 si celebrano i 100 anni dalla nascita. Vicino al surrealismo degli anni ’50 e ispirandosi all’opera di Alfred Jarry e alla sua patafisica (la scienza delle soluzioni immaginarie), Rodari affermava infatti l’esistenza di una Fantastica in totale contrapposizione alla Logica

Biglietti e informazioni: LaBolla Teatro | P.zza della Resistenza 32 – Bollate (MI) | 02.35005575 – 800.474747 | [email protected] – www.labollateatro.it

