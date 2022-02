x x

CARONNO PERTUSELLA – Continua ad essere afflitta da “pareggite” la Caronnese, al terzo 0-0 consecutivo. La malattia cronica riguarda anche i gol segnati, visto che i rossoblù sono ancora a secco in questo 2022. Anche contro il Rg Ticino arriva un punto che serve a poco per la classifica.

La cronaca – Partita, questo pomeriggio per il turno infrasettimanale di serie D, fortemente condizionata dal vento che, nel primo tempo, è a favore della formazione ospite. Così, dopo una punizione di Vernocchi a lato, è la squadra di Costantino ad essere più pericolosa con le conclusioni di Longo (punizione), Lorenzo (tiro da fuori) e Vitiello, senza però riuscire a creare grattacapi ad Ansaldi. La Caronnese fatica a manovrare, complice proprio il vento contrario, così prova a rendersi pericolosa con i piazzati. Vernocchi fa la classica barba al palo, Arpino recupera il pallone e conclude alto di un nulla. L’occasione scuote la Caronnese, ma i tiri di Putzolu e Diatta finiscono ampiamente a lato, mentre i ragazzi di Scalise nel finale protestano per un contatto tra Battistello e Roberto Esposito, sul quale l’arbitro lascia proseguire.

Nella ripresa non cambia il leit motiv della partita, anche se la Caronnese fatica ad essere incisiva pur essendo a favore di vento. La Caronnese prova a fare la partita, consapevole dell’importanza della posta in palio, l’occasione più nitida capita sui piedi di Francesco Esposito su ponte di Arpino, ma il tiro del numero dieci è completamente sballato e finisce ampiamente a lato. Rocco ed Esposito cercano di trovare il guizzo vincente, ma anche il forcing finale non produce azioni degne di nota. E così arriva un pareggio che serve a poco.

Caronnese-Rg Ticino 0-0

CARONNESE (3-5-2): Ansaldi; Zeroli, Arpino, Cosentino; Putzolu, F. Esposito, Vernocchi (37’ st Tunesi), Diatta (37’ st Cretti), De Lucca; R. Esposito (30’ st Ballgjini), Rocco. A disposizione Angelina, Coghetto, Galletti, Di Marco, Folla, Corno. All. Scalise.

RG TICINO (4-3-1-2): Oliveto; Bedetti (44’ st Spitale), Fontana, Longhi, Della Vedova; Sbrissa, Lionetti (37’ st Puntoriere), Battistello; Lorenzo (37’ st Baiardi); Longo (44’ st Rosato), Vitiello (17’ st Makota). A disposizione Amata, Sordillo, Cannistra, Belluccia. All. Costantino

Arbitro: Arnaut di Padova.

Note – Giornata soleggiata e ventosa, terreno sintetico. Spettatori 150 circa. Ammoniti: Sbrissa, Cosentino, Scalise, Puntoriere. Angoli 6-2. Recupero 1’, 4’.

(foto: capitani prima del fischio d’inizio della partita)

