SARONNO – Da tempo ormai uno studio di fattibilità è pronto per essere condiviso con la città e concretizzato, restituendo Palazzo Visconti ai saronnesi. E’ lo spunto lanciato da Angelo Proserpio, presidente della Società storica saronnese, che nelle ultime settimane ha riacceso i riflettori sul dono fatto dall’associazione alla città e sulla necessità del coinvolgimento della comunità.

Ma partiamo dall’inizio. La Società storica saronnese, da sempre in prima fila per la tutela e la valorizzazione del patronio storico cittadino in tutte le sue forme, ha commissionato a proprie spese “uno studio di fattibilità preventiva ad Amedeo Bellini (progettista e professore emerito di Restauro archittonico al Politecnico di Milano).

Lo studio è stato completato ormai un anno fa e donato all’Amministrazione.

“Sappiamo che il progetto è stato gratito anche dai singoli componenti della Giunta – rilancia Proserpio – anche per questo chiediamo che venga pubblicamente presentato in una conferenza stampa in modo che sia reso pubblico lo studio ma anche l’impegno dell’Amministrazione per il recupero”.

Ma cosa propone il progetto disponibile sul sito della Società storica saronnese? Si ipotizza la realizzazione di sale di rappresentanza, una biblioteca di quartiere, spazi per le associazioni e anche per co-working. Non mancano spunti suggestivi come la creazione di un’attività di ristorazione e il coinvolgimento dell’Accademia di Brera. L’idea è quella di permettere ai saronnesi di vivere nuovamente Palazzo Visconti trovando servizi ma anche portando spunti e suggestioni. Evocativo il fatto che si vorrebbe trasformare il cortile in una vera e propria piazza cittadina. Tra i temi sul piatto anche quello di rendere il palazzo un bene comune “sfruttando il percorso che si facendo per l’ex Isotta Faschini”

“Anche per Palazzo Visconti è importante iniziare a restituire spazi e occasioni di fruizione alla città di parte dell’edificio – conclude Proserpio – da questo punto di vista è preziosa e interessante l’idea di utilizzare presto almeno il cortile dopo un intervento di messa in sicurezza e sistemazione che si spera passa essere finanziato dal bando a cui ha partecipato l’Amministrazione”.

