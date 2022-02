x x

CARONNO PERTUSELLA – “Il gruppo alpini di Caronno Pertusella Bariola, sezione di Varese, ringrazia di cuore tutti i partecipanti alla “Cassoeula del Gianni” .Quest’anno siete stati davvero numerosi, abbiamo chiuso la giornata con quasi 200 porzioni di casseoula e 200 di pizzoccheri. Grazie a tutti voi e alle donazioni ricevute le vacanze di Nicolò non sono solo un progetto ma sono diventate una realtà”. Così gli alpini caronnesi, decisamente soddisfatti per il successo dell’iniziativa che si è svolta domenica scorsa, con ritiro delle porzioni di cassoeula, e pizzoccheri, che è avvenuto alla baita di via Pola.

“Ogni anno ci prendiamo a cuore un progetto, che finanziamo con tutti i proventi della vendita della cassoeula. Quest’anno sosteniamo Nicolò, bimbo autistico di 11 anni, regalandogli due settimane di vacanze estive. Vacanze speciali, nelle quali grazie alla presenza di operatori specializzati potrà vivere qualche giorno spensierato, beneficiando della terapia in acqua e partecipando ad attività di gruppo, tanto importanti per la sua crescita”.

(foto: al lavoro per la preparazione della cassoeula)

02022022