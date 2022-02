x x

BARLASSINA – “Mi complimento con la polizia provinciale che, anche in collaborazione con la nostra polizia Locale, ha deferito un imprenditore di origine cinese che deteneva sul nostro territorio un deposito illegale di stoccaggio di residui di lavorazione di divani ed imbottiti, settore in cui lui stesso operava“. A dare notizia dell’operazione che si è concretizzata nella cittadina delle Groane è stato il sindaco Piermario Galli.

All’imprenditore, ricorda il primo cittadino, “si è giunti dopo una indagine partita dal rinvenimento, in diverse aree della Brianza – e anche fuori provincia – di ritagli di pellame non utilizzabile, gommapiuma, solventi per vernici, ed altri rifiuti simili che hanno insospettito gli agenti.L’imprenditore identificato è stato denunciato a piede libero: l’uomo rischia una pena da 3 mesi ad un anno di arresto e una sanzione da 3.000 a 30.000 euro”.

(foto: la montagna di scarti di imbottiture per divani che la polizia ha trovato nel capannone del cittadino cinese)

