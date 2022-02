x x

SARONNO – L’esibizione di Achille Laura al Festival della canzone italiana a Sanremo fa discutere anche a Saronno: “Non abbiamo bisogno di dissacrare valori” il messaggio che lancia Lucio Bergamaschi, del direttivo cittadino di Forza italia.

“Noi cattolici non abbiamo bisogno di dissacrare i valori e i gesti cari ai concittadini non credenti. Sapevatelo…” rimarca Bergamaschi. Sul tema nel pomeriggio anche la dura presa di posizione dell’assessore regionale ai Giovani, Stefano Bolognini, commentando la controversa esibizione del rapper Achille Lauro al Festival di Sanremo. “Sono convinto che i giovani abbiano cose molto più interessanti da dirci – prosegue l’assessore lombardo – e da mostrarci rispetto alla volgare esibizione di ieri sera e i tanti ragazzi che ho potuto incontrare sul territorio negli ultimi mesi me lo hanno ampiamente confermato. Posso tranquillamente affermare che non sono certo gli ‘Achille Lauro’ i modelli di cui hanno bisogno, bensì giovani coetanei, e ce ne sono a milioni, che realizzano ogni giorno qualcosa di positivo e che si rendono protagonisti, anche nelle piccole cose, con la loro voglia di fare e le loro idee”.

(foto grande: il rapper Achille Lauro; sotto Lucio Bergamaschi, esponente locale di Forza Italia)

