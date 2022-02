x x

SARONNO / ORIGGIO / LIMBIATE – Intossicazione etilica al parcheggio di via I maggio a Saronno: è successo ieri sera alle 20, l’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa ha soccorso un 40enne, che comunque si è presto ripreso, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

In autostrada A8 fra il territorio di Cerro Maggiore e Origgio, in direzione Milano, oggi alle 9 si è veriticato lo scontro fra due automobili, un bambino di 11 anni ed una donna di 54 anni hanno avuto bisogno di cure mediche; i feriti sono stati soccorsi da una ambulanza della Croce rossa e sono stati poi visitati all’ospedale di Legnano, hanno riportato lievi contusioni.

A Limbiate in via Tolstoj la scorsa notte alle 4.30 intervento di carabinieri ed ambulanza della Croce d’argento per soccorrere un 50enne, alle prese con uno stato di intossicazione etilica. E’ stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano, non è apparso in gravi condizioni.

(foto archivio: ambulanza nei pressi del posteggio di via I maggio)

