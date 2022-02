x x

SARONNO – SANREMO – E’ iniziato ieri sera l’evento musicale più atteso dell’anno il Festival di Sanremo. IlSaronno ha deciso di viverlo con Marco Cenedese esperto di make up e hair style.

Ecco il suo resoconto della serata di debutto.

Un Amadeus in lacrime apre il 72esimo festival di Sanremo, e dopo vari ringraziamenti spiega il nuovo funzionamento del televoto che prevede il pubblico come protagonista giurato di questa edizione.

Il via alla gara è immediato con Achille Lauro, che spiega le lacrime di Amadeus, dato che Lauro chiude l’esibizione inscenando il suo “battesimo” con tanto di acqua versata addoso, un gesto che sicuramente sarà piaciuto ai lettori di Famiglia Cristiana

Ornella Muti scende le scale in splendida forma indossando un vestito Francesco Scognamiglio tempestato di pietre e brillantini, praticamente un lampadario. Emozionata ma allo stesso tempo a suo agio presenta i cantanti in gara che prosegue dopo la pacata esibizione di Lauro (Pagella: look ?? , esibizione 7, canzone 6) con Yuman che con tutta onestà di lui non è pervenuto nulla.

Pagella: look 5, esibizione 5, canzone 5

Un splendida Noemi con un look semplice, leggero e raffinato, ma la canzone non convince tantissimo meritando però assoluto secondo riascolto.

Pagella: look 8, esibizione 7, canzone 7

Gianni Morandi con una discutibile giacca ha dato poi il suo importante contributo, un pò come la pubblicità.

Pagella: look 5, esibizione 5, canzone 5

La Rappresentate di Lista porta un pò di ritmo sul palco e lo fà con una canzone molto particolare, potrebbe sapere già di tormentone estivo Pagella: look 6, esibizione 7, canzone 7

Michele Bravi incanta il pubblico presente e a casa con una canzone meravigliosa e interpretata alla perfezione, con un look che forse però era un pò sforzato.

Pagella: look 8, esibizione 8, canzone 8

Massimo Ranieri, come per Morandi, ha portato a modo suo un contributo a questa edizione, ma nulla di più.

Pagella: look 6, esibizione 6, canzone 5

Mahmood e Blanco, già in partenza favoriti, si esibiscono in una bellissima canzone magnificamente interpretata. Ho preferito il look di Blanco, rispetto al crop top di Mahmood.

Pagella: look 7, esibizione 8, canzone 9

Torniamo un’attimo agli ospiti perchè tra un big e l’altro ecco arrivare i Maneskin.

Che poi la parola arrivare non è proprio quella corretta dato che Amadeus decide di uscire dall’ariston per andare a recuperare i quattro ragazzi. Una cosa mai successa nelle storia del festival. Un grande sforzo per la produzione che però e stata ripagata dallo stesso gruppo con due spettacolari esibizioni.

Ana mena, bellissima che però sia nel look che con la canzone convince il pubblico ricevendo diversi pareri negativi.

Pagella: look 6, esibizione 6 , canzone 5

Rokomi con forse il peggior outfit della serata, segnalo non pervenuto controllavo instagram.

Pagella: look 4, esibizione 5, canzone 5

Dargen D’amico mi piace come abbia adattato il suo stile senza però dimenticarsi quel briciolo di

eleganza che un palco come quello richiede (o quanto meno richiedeva).

Pagella: look 6, esibizione 6, canzone 6

Giusy Ferreri la canzone è stata molto apprezzata, anche da me ovviamente, sul look non lo so ci devo pensare.

Pagella: look 6, esibizione 7, canzone 6

In soccorso all’ emozionantissimo Matteo Berrettini arriva anche Fiorello che coinvolge tutta la famiglia mostrando così il momento Mulino Bianco by Sanremo.

Rassicuriamo Matteo tu non deve essere un campione sul palco, ma sul campo, quindi ti perdoniamo.

Ed ecco che Sanremo per 5 minuti si trasforma in una discoteca con i Meduza, bravissimi ma mio personale avviso.. un pò fuori contesto ma quanto meno mi ha dato il tempo di poter andare a prendere i pop corn.

Il momento tanto atteso dalle donne e non solo, arriva in sella ad una moto… Raoul Bova.

Che raggiunge il palco in veste di Don Matteo, suo prossimo progetto che lo vede prendere il posto di Terence Hill.

Si chiude la puntata con la classifica parziale dei primi 12 concorrenti esibiti questa sere e l’appuntamento per domani con l’esibizione dei prossimi 13 big in gara.

ECCO LA CLASSIFICA

Mahmood e Blanco – “Brividi”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Rkomi – “Insuperabile”

Achille Lauro – “Domenica”

Giusy Ferreri – “Miele”

Yuman – “Ora e qui”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

L’appuntamento è per la seconda serata che vedrà a fianco ad Amadeus la bellissima Lorena Cesarini e come super ospiti confermati Laura Pausini e Checco Zalone.

Ironia a parte devo dire che questa prima puntata è andata via liscia a livello di look senza nessun eccesso da farmi venire la voglia di cambiare canale, però ho trovato alcuni outfit soprattutto alcuni maschili un pò troppo forzati.

Per tanto altro seguimi su instagram @marcocenedese.