SARONNO – “Ci vorranno sicuramente diverse mattinate per incontrare buona parte dei commercianti del centro cittadino, ma sicuramente questo primo appuntamento è stato proficuo e di grande scambio”: così una nota dell’Amministrazione civica riguardo all’iniziativa che è ripartita oggi. Questa mattina, infatti, il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale al Commercio Domenico D’Amato hanno ripreso le loro visite nei negozi ed attività saronnesi, obiettivo un confronto diretto con gli “addetti ai lavori”, per parlare dei problemi, ed ascoltare le loro proposte ed idee.

Stamane facendo tappa negli esercizi commerciali di piazza Unità d’Italia per poi entrare in alcuni negozi di via San Cristoforo: con tutti gli esercenti è stato fatto il punto sulla ripartenza e si è aperto un dialogo interessante sul percorso di sostegno al commercio saronnese. Si proseguirà nelle prossime settimane.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato, oggi in alcuni negozi ed attività del centro)

02022022