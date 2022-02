x x

SARONNO – Traffico bloccato e molti rallentamenti stamattina nella zona di viale Rimembranze. Non si tratta delle classiche code del mercoledì legate alla presenza dei banchi del mercato cittadino ma del risultato dell’operazione di soccorso realizzata dai vigili del fuoco.

L’allarme è scattato verso le 10 quando i residenti di un palazzo in viale Rimembranze hanno chiesto l’aiuto dei pompieri per un’anziana caduta in casa che non riusciva ad aprire la porta. Sul posto è arrivata la squadra del distaccamento di Saronno che con l’ausilio dell’autoscala è entrata nell’appartamento della donna. Sul posto anche un’ambulanza della centrale operativa Areu che ha prestato le prime cure alla saronnese una volta che i vigili del fuoco hanno aperto la porta dell’appartamento.

Essenziale anche l’intervento della pattuglia della polizia locale che ha provveduto a chiudere al traffico viale Rimambranze per permettere le operazioni di soccorso.

(per le foto si ringrazia Edio Bison)

