Ospiti dello spettacolo benefico saranno Andrea de La Fiaba e Fabrizio Vendramin

SARONNO / GERENZANO – E’ programmato per venerdì 4 febbraio alle 18 lo spettacolo di solidarietà organizzato in collaborazione con il circo “Città di Roma” che ha piantato il tendone a Gerenzano. Tutti coloro che raccoglieranno l’invito potranno assistere ad un grande spettacolo circense (senza animali esotici, ma solo con cani e cavalli) e un pizzico di arte varia con gli ospiti che vanno da Andrea de La Fiaba a Fabrizio Vendramin. Tutti i bambini entreranno gratuitamente mentre gli adulti pagheranno l’ingresso 10 euro. Lo spettacolo si intitola “Amici sotto il tendone” ed è promosso dall’associazione Sezione sorriso-Cra Fnm.

Evento benefico, è organizzato in concomitanza della Giornata mondiale della lotta al cancro. L’incasso sarà devoluto a diverse realtà che operano nel Saronnese ossia Quelli che con Luca onlus, Dudu’ for you e Caritas Gerenzano. Gli organizzatori ringraziano per il patrocinio e il sostegno i Comuni di Gerenzano e Cislago.

