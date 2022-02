x x

CASTELSEPRIO – Serve il green pass ed un documenti e bisogna prenotare ma chi è interessato può visitare il Parco archeologico ed antiquarium di Castelseprio: lo comunica l’Amministrazione comunale.

Gli orari di ingresso – Il parco è aperto mercoledì dalle 8.30 alle 13.30 (area archeologica e chiesa di Santa Maria foris portas), giovedì, venerdì e sabato dalle 13.30 alle 17.30 (area archeologica e chiesa di Santa Maria foris portas), e la domenica e nei festivi (a febbraio domenica 6 e domenica 20) dalle 9.30 alle 17.30 (dalle 9.30 alle 13 la chiesa di Santa Maria foris portas e dalle 13.30 alle 17.30 l’antiquarium).

Per le prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 3666632727.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: visita al parco archeologico di Catelseprio)

03022022