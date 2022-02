x x

ROVELLASCA – Trasferta a Saronno per un giorno del sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, che con tanto di fascia tricolore ha “preso possesso”, è successo ieri pomeriggio, di Villa Gianetti, sede comunale saronnese di rappresentanza ed edificio storico ed iconico del centro cittadino. E Zauli lo ha fatto per un bellissimo motivo, ovvero per celebrare il matrimonio fra il capitano del Rovellasca 1910, la squadra calcistica del suo paese e della quale è tifoso.

“In trasferta per sposare il capitano rossoblù Davide Cittera con Laura: auguri ragazzi!” le parole di un sorridente primo cittadino.

Il Rovellasca 1910 milita nel campionato di Prima categoria.

(foto: il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, con gli sposi nella bella cornice di Villa Gianetti di Saronno)

