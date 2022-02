x x

SARONNO – MOZZATE Disavventura ieri mattina sul treno regionale 13 per un viaggiatore rimasto chiuso nel bagno del convoglio. Il piccolo incidente è stato riassunto e raccontato sulla pagina Facebook “Comitato viaggiatori Tpl Saronno”.

In sostanza poco dopo la stazione di Saronno dove il convoglio è partito alle 7 un viaggiatore si è accorto di essere bloccato in bagno ed ha chiesto aiuto. Non trovando personale del treno un altro utente ha deciso di risalire il treno fino alla carrozza di testa ed ha chiamato la capotreno. Con lei è tornata fino al bagno dove si è provveduto a liberare il viaggiatore rimasto bloccato. La capotreno ha rimarcato al viaggiatore come per richiedere aiuto sia più rapido usare il pulsante sos di cui sono dotati i convogli.

(foto archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn