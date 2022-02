Covid a Ceriano Laghetto, situazione in miglioramento. Tutti i numeri

CERIANO LAGHETTO – La situazione dei positivi al Covid 19 a Ceriano Laghetto è in costante miglioramento: il totale delle persone “attualmente positive”, alla rilevazione del 31 gennaio è sceso a 154, con 40 persone sottoposte a sorveglianza attiva. Dal 13 gennaio, il numero complessivo di residenti a Ceriano positivi al covid ha continuato lentamente ma costantemente a scendere. “Stiamo superando anche quest’ultima fase critica e la situazione sta per tornare lentamente verso la normalità, dobbiamo continuare a mantenere il rispetto delle regole per velocizzare il più possibile la definitiva uscita da questa brutta esperienza” commenta il sindaco Roberto Crippa.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

03022022