La salma era quella di un uomo di 65 anni scomparso a fine dicembre a Cusano Milanino

CERRO MAGGIORE – E’ stato identificato il cadavere trovato carbonizzato nei giorni scorsi in un’area dismessa alle porte del Saronnese, a Cerro Maggiore: si tratta di Carmine D’Errico, residente a Cusano Milanino. Aveva 65 anni e di lui non si trovavano più tracce dal 30 dicembre, se n’era parlato anche in tv, alla popolare trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”

Tramite il dna della salma si è giunti alla identificazione: ora i carabinieri stanno compiendo approfondimenti riguardo alla villetta di Cusano, dove abitava con il figlio, e dove sono entrati in azione anche i Ris di Parma, ovvero la squadra scientifica della Benemerita. Pare che nella villa siano state trovate tracce di sangue: da capire come il cadavere sia poi giunto sino a Cerro e quale sia stata la causa del decesso. Al vaglio la posizione di un suo famigliare.

(foto archivio)

03022022