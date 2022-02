x x

Prosegue la serie infinita delle magagne del centro sportivo di via Biffi: dopo il campo impossibile e gli allagamenti, a preoccupare sono i riflettori

SARONNO – Si gioca allo stadio di Saronno ma… con qualche cautela: dopo il campo “impossibile” e gli spogliatoi che si allagano quando si aprono le docce, bisogna fare i conti anche con l’impianto di illuminazione, che non funziona a dovere ed anche quando i fari si accendono, fanno troppo poca luce; sono ormai vecchi e da sostituire. E dunque appare comprensibile la prudenza del Fbc Saronno che per l’incontro domenicale, il recupero con il Meda che segnerà la ripresa dell’attività ufficiale nel campionato di Promozione dopo la lunga pausa invernale – allungata per l’emergenza coronavirus – ha chiesto ed ottenuto dal Comitato regionale calcistico della Lombardia di anticipare di mezz’ora il fischio d’inizio del match.

Saronno-Meda andrà dunque in scena, come previsto, domenica pomeriggi allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi, ma non alle 14.30 come da calendario, bensì alle 14: nel caso la giornata fosse “cupa” o peggio ancora nebbiosa, ci sarà quindi più tampo – a prescindere dal funzionamento o meno del sistema di illuminazione – per completare regolarmente la partita.

(foto: lo stadio di via Biffi)

03022022