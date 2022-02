L’intervista a mister Scalise: Caronnese calcio abbonata ai pari, “ma i risultati arriveranno”

x x

CARONNO PERTUSELLA – “Solidità difensiva ma anche tanta fatica a fare gol”: tutto questo nell’intervista al tecnico della Caronnese, Manuel Scalise, dopo il pari interno – 0-0 – di ieri pomeriggio nel turno infrasettimanale di serie D, contro i piemontesi del Rg Ticino. Terzo pari consecutivo per i rossoblù, che restano nelle zone pericolanti della classifica.

“Avrei voluto vedere i ragazzi felici per la vittoria, invece è stato ancora pareggio. Aspetto positivo, che continuiamo a non prendere gol, ed anche oggi avremmo meritato i tre punti – fa notare Scalise – E’ un periodo particolare, abbiamo disputato grandissime partite ma non sono arrivati i punti o non quanti ne avremmo meritati. Ora recuperando giocatori importanti come Federico Corno e potendo contare su un maggiore turn over, anche i risultati arriveranno”.

