ROVELLO PORRO – Il paese è rimasto senza medico di base, la lista civica di opposizione, Insieme per Rovello, “interroga” l’Amministrazione civica sulle prospettive future. Questa la richiesta di chiarimenti da parte del consigliere comunale della civica, Maria Carmela Tascone, che è stata inoltrata in Comune.

A seguito di quanto sta accadendo nel nostro paese, relativamente alla carenza dei medici di base che sta generando un disagio molto accentuato ai nostri concittadini, sono a richiedere, con la massima urgenza, tutta la documentazione attinente agli interventi che l’Amministrazione ha messo in atto al riguardo nei confronti degli enti preposti.

La sottoscritta, già a suo tempo, aveva sollecitato iniziative da parte dell’Amministrazione nei confronti degli stessi e aveva chiesto anche soluzioni relativamente al superamento degli ambulatori in condivisione, ritenuti una delle cause che costituiscono diniego da parte dei medici per accettare la nomina a Rovello Porro.

(foto archivio: una veduta di Rovello Porro)

03022022