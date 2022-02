x x

SARONNO – E’ stata decisamente sfortunata la saronnese protagonista di un insolito incidente domestico ieri mattina in via Biffi. Poco prima di mezzogiorno la donna si è accidentalmente chiusa fuori sul terrazzo al quarto piano di uno dei palazzi dell’arteria che porta allo stadio comunale. Come se non bastasse la donna aveva anche un pentolino sul fuoco. L’allarme lanciato ai vicini ha messo in moto la macchina dei soccorsi in pochi minuti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che hanno chiesto l’ausilio di un’autoscala con cui sono arrivati agevolmente al quarto piano. Entrati nell’appartamento hanno spento il gas e liberato la saronnese.

La presenza dei due mezzi dei pompieri nella stretta via Biffi ha creato un po’ di allarme nel quartiere tanto che qualche passante è rimasto a vedere l’intero intervento che si è concluso una ventina di minuti.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn