SARONNO – La notizia era nell’aria ma la conferma ufficiale arriva dall’Albo pretorio: l’ufficiale Claudio Borsani è stano nominato comandante del corpo di polizia locale di Saronno.

La nomina arriva dopo il pensionamento avvenuto lo scorso 31 gennaio dell’ormai ex comandante Giuseppe Sala. Borsani, che ricopriva da tempo l’incarico di vicecomandante del comando di piazza Repubblica, guiderà ora gli agenti saronnesi.

(foto: il neo comandante Claudio Borsani durante la cerimonia del 4 novembre)

