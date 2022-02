x x

SARONNO/SARONNESE – Anche questa settimana la redazione ha scovato alcuni appuntamenti da proporre per il week-end: da quello dedicato ai più piccoli di questa sera a Gerenzano, alle visite alla scoperta e riscoperta di Milano e dei suoi tesori.

Venerdì 4 Febbraio

GERENZANO – Alle 18, al circo città di Roma in via Leonardo da Vinci e in occasione della “Giornata mondiale della lotta al cancro”, l’associazione sezione sorriso CRA FNM con il patrocinio dei comuni di Cislago e Gerenzano organizza lo spettacolo benefico “Amici sotto il tendone”. Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni, informazioni e prenotazioni al numero 3516330754.

BOVISIO MASCIAGO – Alle 21, nel palazzo comunale di piazza Biraghi 3, presentazione del romanzo “Fine corsa – una storia giunta al capolinea” di Marco Andrea Zambelli. Info al sito www.comune.bovisiomasciago.mb.it.

LEGNANO – Alle 21, al teatro Tirinnanzi di piazza IV Novembre 4, va in scena “A spasso con Daisy” con Milena Vukotic. Informazioni e prenotazioni all’e-mail [email protected].

Sabato 5 Febbraio

MILANO – MilanoGuida propone una visita guidata alla casa di Alessandro Manzoni nella centralissima piazza Belgioioso. Per prenotazioni ed informazioni si può consultare il sito internet www.milanoguida.com.

CESANO MADERNO – Alle 21, al teatro CVP di via Molino Arese 15, va in scena la commedia “Le prénom”. Maggiori informazioni al sito internet www.cvpteatro.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di Via I Maggio, va in scena “Venti di risate!” con Debora Villa (in foto). Informazioni e prenotazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Domenica 6 Febbraio

MILANO – Alle 11 “Milanoguida” propone l’itinerario “Spiriti e fantasmi di Milano: il volto spettrale della città”. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 0235981535.

SARONNO – Alle 17.30, nella sede di via Padre Reina 16, l’associazione culturale “Le stanze della musica” presenta il duo “Liederopera” nel concerto “Amore di poeta”. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.lestanzadellamusica.org.

