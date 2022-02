x x



SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno in merito alle dimissioni dei presidenti Amadio, Dho e Puzziferri.

In data 4 febbraio, i consiglieri comunali di Obiettivo Saronno che erano stati eletti Presidenti di Commissioni consiliari hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle presidenze al sindaco Airoldi. Questo atto – per nulla scontato – va letto come conseguenza della decisione del sindaco di revocare l’assessorato ai Lavori Pubblici, Decoro urbano ed Innovazione tecnologica a Novella Ciceroni – presidente e candidato sindaco di Obiettivo Saronno nella scorsa campagna elettorale – per motivazioni di logica prettamente politica e per non essersi voluti piegare ai diktat ricevuti in merito a come esprimere il proprio voto in consiglio comunale.

Di seguito l’elenco degli incarichi per cui Obiettivo Saronno ha presentato la rinuncia:

• Luca Amadio Presidente Commissione Sesta Commercio ed Attività Produttive

• Cristiana Dho Presidente Commissione nona Istruzione e Politiche giovanili.

• Lorenzo Puzziferri Presidente Commissione decima Sport e Benessere

Obiettivo Saronno ha inoltre richiesto ai propri candidati ed associati (non consiglieri comunali) di rassegnare le dimissioni da tutti gli altri incarichi, ottenuti con l’ingresso di Obiettivo Saronno in maggioranza, che per coerenza e per correttezza non possono essere più mantenuti con la sfiducia dichiarata di Obiettivo Saronno alla coalizione che governa la città e con la quale si è ritenuto non più possibile continuare a lavorare in armonia:

• Tommaso Mascarello Presidente Fondazione casa di riposo Focris

• Marco Barchiesi membro del cda Saronno Servizi Spa

• Alessia Alberti membro del Cda Istituzione Mons. Pietro Zerbi

Ogni incaricato di cui sopra sarà libero di dimettersi secondo coscienza, sapendo che – decidendo di mantenere il ruolo – non agirà più in rappresentanza ed a nome di OS.

Sempre in data 4 febbraio, Cristiana Dho aveva già preparato per invio in giornata anche la lettera di dimissioni dal ruolo di consigliere incaricato per il progetto area Isotta Fraschini, unitamente ad una relazione finale di 18 pagine, contenente le osservazioni e le proposte elaborate nei quattro mesi di lavoro svolto (da settembre a dicembre 2021). Poco prima dell’ invio, le è giunta la pec di revoca del sindaco.



Tutto il direttivo di OS ha ritenuto che siano decaduti i presupposti di reciproca fiducia e di visione comune che erano stati alla base del sostegno dato al ballottaggio alla coalizione formata da Augusto Airoldi e che non avrebbe quindi senso continuare a ricoprire incarichi a cui – molto verosimilmente – non verrebbero dati dagli ex colleghi di maggioranza il supporto e la collaborazione necessari per poter lavorare con serietà ed in modo proficuo per il futuro di Saronno.

Obiettivo Saronno ha sempre avuto come solo scopo dalla propria fondazione quello di realizzare azioni concrete per il bene della città. Questa è la motivazione che ci aveva spinto quindici mesi fa a dare il nostro sostegno al sindaco Airoldi, credendo erroneamente che anche la voce dei saronnesi che avevano dato il voto a noi di OS sarebbe stata ascoltata. La stessa motivazione ci spinge oggi a lasciare questi incarichi, sapendo che non ci verrebbe data alcuna possibilità di agire.

I consiglieri comunali e tutte le persone che sostengono Obiettivo Saronno continueranno a lavorare per la città in maniera ancora più determinata. Andiamo avanti, nel ruolo di un’opposizione attenta, seria, dignitosa, con la passione che ci ha contraddistinto fin dagli inizi e l’obiettivo di rendere i cittadini sempre protagonisti.

L’unico”potere” che ci interessa è quello di far accadere le cose. Degli incarichi di facciata non sappiamo cosa farcene.