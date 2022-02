x x

SARONNO – Alla fine di marzo si terrà a Saronno il Festival della poesia. Nell’ambito della manifestazione si terrà la seconda edizione del concorso letterario “Tra le righe” organizzato dal liceo Legnani di Saronno e rivolto agli studenti dell’istituto. Accanto a questo il Liceo cittadino ha deciso di promuovere una special edition 2022 del concorso di poesia, riservandolo agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Saronno.

I ragazzi di terza media e gli alunni del Legnani coinvolti avranno tempo fino a sabato 5 marzo per comporre una poesia a schema metrico libero seguendo la traccia de “l’attesa”.

Alcuni spunti possono implicare: come l’attesa possa aiutare o danneggiare la sensibilità umana; come possa rallentare una vita frenetica e aiutarci a soffermarci sulla vita stessa; come vivere speranza e aspettative nei momenti di passaggio e di cambiamento.

I primi tre classificati riceveranno buoni spendibili di varia entità.

Lo scritto dovrà essere recapitato all’indirizzo email: [email protected]

La cerimonia di premiazione avverrà domenica 3 aprile 2022 presso una sede del Comune di Saronno all’interno del Festival della poesia della Città di Saronno.

04022022