Scomparsa di Flavio Ferrario, il cordoglio della Cogliatese

COGLIATE – Grande cordoglio in paese per la scomparsa di Flavio Ferrario, residente in paese e morto dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Niguarda di Milano, a seguito di un incidente stradale avvenuto mercoledì.

Il ricordo della Asd Cogliatese calcio

La Coglistese ha dato notizia oggi della scomparsa di Flavio.

Si è spento oggi dopo un tragico incidente Flavio Ferrario, papà del nostro caro calciatore e amico Roberto (Juniores).È sempre difficile esprimersi in queste situazioni.La famiglia di Flavio è nella Cogliatese da ormai 10 anni. Flavio, Sabrina, Luca e Roberto hanno condiviso e condividono con noi un bellissimo percorso. Fa ancora più male dover salutare persone della nostra famiglia calcistica. È ancora più difficile stare oggi vicino a Sabrina Luca e Roberto, legati alle nostre vite da un legame che va oltre la semplice appartenenza ad una squadra. Il vice presidente Gabriele, gli allenatori di oggi e di ieri di Roberto e Luca, i compagni di squadra e lo staff della Juniores, e la cogliatese tutta, si stringono in un affettuoso e sincero abbraccio di cordoglio a Roby e la sua famiglia.

(foto da Facebook: Flavio Ferrario)

04022022