SARONNO – SANREMO –Venticinque cantanti in gara, una manciata di ospiti e Drusilla Foer; ecco gli ingredienti di questa terza serata in diretta dal teatro Ariston in Sanremo.

Non c’è molto tempo da perdere e Amadeus parte subito con la gara.

Apre Giusy Ferreri, ma quest’anno qualcosa non funziona. Ho trovato il look di stasera pesante, già trito e ri-trito.

Anche la canzone non ha convinto molto la classifica dalla stampa dove è al 19 esimo posto.

Dopo Giusi ecco Highsnob & Hu, look appesantito per entrambe ma canzone orecchiabile, Fabrizio Moro a cui però quest’anno manca la scintilla, a chiudere questo quartetto Aka 7even.

Arriva il primo ingresso di Drusilla Foer, emozionata affronta il palco con ironia e spigliatezza mostrando il giusto self control che in questa edizione sembra sia venuto un pò a mancare dalle due conduttrici passate.

A seguire uno stabile Massimo Ranieri, un allegro ma vestito male Dargen D’amico, ed infine Irama che per questa sera ha optato per un look più sobrio. La canzone perdona tutto.

E’ tempo di fare un tuffo nel passato e a pensarci ecco arrivare il super ospite Cesare Cremonini per un medley dei suoi più grandi successi. (si si..lo so che lo state pensando.. il tempo passa per tutti)

Torniamo subito alla gara con Ditonellapiaga con Rettore con il loro pezzo che se ci fosse ancora il Festivalbar sicuramente lo troveremmo nel cd blu.

E dopo la tempesta ecco Michele Bravi con la sua canzone da far alzare il tasso glicemico di chiunque, però bisogna ammetere molto bella, meno il look di stasera.

Rkomi vestito da ninja a capodanno, raggiunge il palco prima della coppia tanto attesa Mahmood e Blanco, che non deludono nessuno regalando a tutto un esibizione davvero emozionante.

Torna Drusilla Foer e lo fà travestita da zorro, una provocazione sottile ma chiara conclusa con uno strappo di baffi dove è scappata una parola.. ancora non identificata.

Gente, come dice Gianni Morandi, è tempo di aprire tutte le porte che stiamo andando forte….

…un pò lenti ma forte.

Dimenticavo di dirvi che questa sera la giuria è per il 50% la demoscopica e per l’altro 50% il voto del pubblico a casa (no non ci sono voti compresi nel canone)

Torna sul palco ancora Cesare Cremonini che con 50 special sblocca un ricordo a tutto il pubblico in sala e quello a casa. Una grande esibizione, bravo Cesarino.

Problemi tecnici per Tanai, ma nessuno fa nulla.. perchè si sà THE SHOW MUST GO ON, e quindi grazie arrivederci.

Nessun problema invece per Elisa che anche questa stasera sfoggia un look d’ispirazione elfo dei boschi, che però fà sognare tutti con la grande esibizione di una canzone davvero bellissima.

Tempo di ospite, tempo di Roberto Saviano e del suo monologo dedicato a Falcone e Borsellino.

Che dire, bel discorso, nulla di nuovo.

Un collegamento veloce sulla nave Costa Toscana, non tanto per l’esibizione dell’ospite Gaia, ma solo per vedere il nuovo abito di Orietta Berti, diciamo la verità.

Sì torna alla gara, ecco arrivata sul palco La rappresentante di Lista che con il suo ciao ciao rischi di uscire di casa e salutare anche chi non conosci. Un tormento annunciato, che ti entra nella testa e non se ne và nemmeno con uno shampoo.

Look di questa sera molto meglio.

La grande Iva Zanicchi colleziona anche questa sera tutto il pubblico del teatro in piedi per una grande standing ovation.

Elegante e ironica, Iva è sempre Iva.

Diciasettesimo cantante in gara.. Achille Lauro, sembrerebbe che dopo il battesimo non sia arrivata la comunione.

Stranamente vestito, la canzone non ha convinto la stampa classificandolo al 16esimo posto vedremo ora con il voto del pubblico migliorerà la sua posizione.

E’ il turno di Matteo Romano che però anche questa sera non mi convince, una canzone che non rimane.

Purtroppo invece quello che rimane è la canzone di Ana Mena, il suo look da serata al muretto di Jesolo e pure la canzone. Ana vederti mi causa la stessa sensazione di vedere all’esselunga i panettoni a settembre. E’ presto!

Sono le 00.35 e mancano solo sei esibizioni.. meglio bere un caffè.

Sangiovanni, sei caruccio spero che ti sia divertito a Sanremo, il tuo pezzo andrà bene e tutti siamo contenti.

Emma torna sul palco palco questa sera con un look molto bohemien, molto meglio il look di ieri.

La canzone molto bella che durante le prime 24 ore è stata tra le canzoni più ascoltate in streaming.

E’ il turno di Yuman, ieri 23esimo posto in classifica stampa dove prevedo sia anche in quella di stasera.

(la canzone non è proprio piaciuta).

A rallegrare un’attimo questo momento molto down del festival sono le Vibrazioni che riesco a svegliare il 70% del pubblico presente in teatro.

Si attende il monologo preparato da Drusilla Foer previsto a fine esibizione, quando all’ Ariston verrà servito cappuccio e brioches.

Ci siamo ecco Truppi penultimo partecipante in gara, (intanto si prepari Noemi che siamo in ritardo) con la stessa canottiera di ieri e con la stessa canzone di ieri. Nulla da aggiungere.

Chiude a solo la 1.30 Noemi, segnata dall’attesa arriva sul palco con ancora la tazza di caffè in mano.

Elegantissima, un look molto azzeccato, come lo è la canzone.

Il monologo di Drusilla sull’unicità di ognuno di noi, interpretato magnificamente, è stato un perla della serata, peccato solo sia stato fatto cosi tardi togliendo la possibilità di essere visto da più pubblico.

Davvero una grande co-conduttrice di questo festival.

Ci siamo, ecco finalmente il momento dell’annuncio della classifica di questa sera.

(I voti sono sommati con quelli di ieri della stampa.)

1 Mahmood e Blanco, Brivido

2 Elisa, O forse sei tu

3 Gianni Morandi, Apri tutte le porte

4 Irama, Ovunque andrai

5 Sangiovanni, Farfalle

6 Emma, Ogni volta è così

7 Massimo Ranieri, Lettera al di là del mare

8 Fabrizio Moro, Sei tu

9 La rappresentante di Lista, Ciao ciao

10 Dargen D’Amico, Dove si balla

11 Michele Bravi, Inverno dei fiori

12 Ditonellapiaga e Rettore, Chimica

13 Aka 7even, Perfetta così

14 Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir, Domenica

15 Noemi, Ti amo non lo so dire

16 Rkomi, Insuperabile

17 Matteo Romano, Virale

18 Iva Zanicchi, Voglio amarti

19 Giovanni Truppi, Tuo padre, mia madre, Lucia

20 Highsnob & Hu, Abbi cura di te

21 Giusy Ferreri, Miele

22 Le vibrazioni, Tantissimo

23 Yuman, Ora e qui

24 Ana Mena, Duecentomila ore

25 Tananai, Sesso occasionale

Ed ecco conclusa l’interminabile terza serata, dove mancavo solo i due leocorni ad esibirsi.

Domani ci aspetta la serata Cover, pausa per i brani in gara, infatti i cantanti interpreteranno un successo della musica italiana e non solo, infatti è la prima volta che quest’anno è stato possibile scegliere una canzone straniera:

Achille Lauro – Sei bellissima (Loredana Bertè) con Loredana Bertè

Aka 7even – Cambiare (Alex Baroni) con Arisa

Ana Mena – Medley, con Rocco Hunt

Gianni Morandi – Medley con Mousse T

Iva Zanicchi – Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva)

Massimo Ranieri – Anna verrà (Pino Daniele) con Nek

Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

Rkomi – Medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

Sangiovanni – A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

Elisa – What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance)

Emma – Baby One More Time (Britney Spears) con Francesca Michielin

Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè) con Vinicio Capossela

Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

Highsnob e Hu – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Mr Rain

Irama – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

La Rappresentante di Lista – Be My Baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

Noemi – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin)

Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

Le Vibrazioni – Live and Let Die (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

Yuman – My Way (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

Tananai – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Rose Chemical

Matteo Romano – Your Song (Elton John) con Malika Ayane

