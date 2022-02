x x

SARONNO – Questa mattina tutto il circondario si è svegliato in uno spesso velo di nebbia. E’ necessario prestare particolare attenzione sulle strade sia in città, sia in periferia, dove la foschia si intensifica maggiormente lasciando una scarsa visibilità, soprattutto intorno ai campi del circondario.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nella tarda mattinata, con un aumento delle temperature e lo spuntare del sole. E’, però, previsto un ritorno della foschia per le 19 di questa sera, che andrà ad intensificarsi ulteriormente in tarda serata, complice il cielo coperto. La nebbia non abbandonerà le strade del circondario nemmeno nella giornata di domani, domenica 6 febbraio: durante tutta la notte, fino alle 13, cielo coperto e nebbia, che potrebbe alleggerirsi nel pomeriggio, ma ricomparire nuovamente nella prima serata.

C’è da ben sperare per il bel tempo del prossimo lunedì 7 febbraio: positive le previsioni che indicano sole e temperature tra i 7 e i 10 gradi per tutto il corso della giornata.

